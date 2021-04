Så let tester du selv dit hårs sundhed

Test hårets porøsitet og sundhed

Har du et såkaldt porøst hår, betyder det kort fortalt, at skællaget på hårstrået står åbent, og dermed er hårstråene mere utætte end hårstrå med et lukket skællag, hvor hårstråets kerne er bedre forseglet. Porøsiteten kan for eksempel komme af slidsom varmebehandling eller at have fået farvet håret, men ses også hyppigere i nogle hårtyper end andre. Man taler derfor ofte om hårets porøsitet i forbindelse med krøllet hår, fordi jo flere krøller man har, desto flere vridninger er der på hvert hårstrå, og dermed potentiale for flere åbninger i skællaget, hvilket øger hårets porøsitet.

Er hårstråene porøse betyder det, at det kan suge mere væske ind fra bruseren, når du vasker hår. På sigt kan det give skader på håret, ligesom at de utætte hårstrå har sværere ved at holde på den pleje, du behandler håret med. Desuden giver de åbne skællag en mere ru overflade og mere friktion i håret, hvorfor du kan opleve, at håret filtrer mere, og at det ser mere kruset ud.