Så nemt slipper du af med statisk hår

Brug en hårmaske

Sæt tid af til at pleje dit hår med en maske et par gange om ugen. Rigtig mange springer det over, men det er en skam for det kan virkelig gøre en stor forskel for dit hår. Kig efter hårmasker, der indeholder fede olier som argan, avocado, kokos eller jojoba. De er fulde af essentielle fedtsyrer og mineraler, der er tæt på at være den hellige gral for tørt hår.