Sådan får du din hårfarve til at holde

Hvis du hører til de blandt mange, der farver håret kender du også til frustrationen med, at farven ligeså stille falmer – og at det mister den sunde glans det havde, da du trådte ud fra frisøren.

Der findes en hel del kalk i det danske drikkevand, og det går ud over dit hår. Kalk udtørrer og kan være med til at gøre håret mørkere. Ligesom ingredienserne i din balsam og temperaturen på det vand du vasker håret i også har betydning for, hvor længe dit nyfarvede hår holder på farven.

Som med så meget andet handler det om at forebygge inden problemet opstår, og heldigvis er der flere ting du kan gøre for at forlænge holdbarheden af dit nyfarvede hår – som en bonus betyder det måske også at du kan lade der gå længere tid mellem hårfarvningen.