Sådan slipper du af med tør hovedbund

1. Hovedbundsmassage

Første tip går ud på at give dig selv en daglig hovedbundsmassage. Massagen vil stimulere blodcirkulationen og skrue op for celledannelsen, hvilket vil resultere i betydeligt mindre skæl.

For at kunne se resultater er det vigtigt at udføre massagen mindst én gang om dagen. Hvis din hovedbund fortsat er tør, kan du med fordel tilsætte et par dråber olivenolie, som du masserer ind i hovedbunden et par gange om ugen.

2. Balsam i hovedbunden

Du bruger formentlig creme på kroppen og i ansigtet, så hvorfor er fugt ikke din hovedbund forundt?

Det er en sejlivet myte, at man ikke skal bruge balsam i hovedbunden, da det får håret til at klaske sig sammen og blive fedtet, men faktisk får du meget sundere hår af at pleje hovedbund og hårrødder.