Her er nytårskuren til din hud

Den har været længe undervejs, men her i januar lancerer Amazing Space endelig sin nye PRO:LAB serie, der er kommet til verden som et unikt samarbejde mellem kvinden bag Amazing Space, Laura Bonné, og overlæge i plastikkirurgi, Louise Vennegaard. Hele serien er baseret på højkoncentrerede aktive ingredienser, der har fået til opgave at forbedre hudkvaliteten.

Et af seriens helt store stjerneprodukter er CBD Cannabis Drops – et serum der blandt andet er mikset af probiotica, arnica, havtorn og naturligvis CBD fra cannabis. En virkelig sund cocktail af ingredienser for huden, der både virker lindrende, healende, anti-inflammatoriske, og som er fyldt med antioxidanter. CBD har i løbet af de seneste år opnået en hurtig kultstatus takket være sine evner til både at detoxe og skabe balance i huden – uanset om du døjer med rødme, tørhed eller uren hud.

Brug den som du normalt bruger et serum, altså under din creme i ansigtet og på halsen. Serummet kan købes hos Amazing Space allerede nu, mens du må vente til 19. januar, hvor resten af serien, på i alt 16 produkter, lancerer.