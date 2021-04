Er et plaster løsningen på dine urenheder?

Med et plaster på

Ifølge en artikel på amerikanske Stylecaster.com er flere brugere på TikTok begyndt at anbefale plastre som middel mod betændte bumser. Det er dog ikke det almindelige plaster, men derimod den slags lavet i et blødt og væskeabsorberende materiale ved navn hydrokolloid, som er særligt godt til at hele og beskytte væskende sår ved at skabe et fugtigt miljø under plasteret, som samtidigt afskærmer såret fra udefrakommende bakterier. Netop disse egenskaber gør plasteret ideelt til at afhjælpe en betændt bums, for eksempel over et par timer på en hjemmearbejdsdag eller hen over natten.

Ved at bruge plasteret over urenheden, vil den betændte væske løbe ud i plasteret, når der går hul på urenheden, og huden skærmes samtidigt for nye bakterier. På den måde undgår du at blande bakterier fra hovedpuden ind i det betændte område – og bruger du plasteret i løbet af dagen, er det en perfekt måde at sikre dig, at du ikke kommer til at pille i urenheden.