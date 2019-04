Sådan fjerner du pigmentpletterne

Drømmer du om en mere ensartet overflade, er der heldigvis hjælp at hente hos hudlægen, kosmetologen og i håndkøb – uanset hvilken form for pigmentforandringer, du har.

HUDLÆGEN

Hvis dine pigmentforandringer er meget slemme og af dyb karakter, kan du få blegende cremer på recept af en hudlæge. Cremerne er mere effektive (og skrappere for huden) end dem, du får i håndkøb. I tilfælde hvor hudlægen vurderer, at det er nødvendigt og vil virke, tilbyder de laser- eller lysbehandlinger. Laser virker nemlig ikke på alle slags forandringer, og der er ingen garanti for, at det nødvendigvis virker på dig.

KOSMETOLOGEN

På klinikker kan du få skræddersyet effektive behandlinger, som med tiden lysner de mørke områder. Kemiske peelinger giver gode resultater: De berørte områder påføres glykolsyre, hvorefter huden skaller af, og den nye hud bliver mindre pigmenteret gang for gang. Gå efter behandlinger med produkter fra anerkendte mærker som Phformula og Exuviance. Et synbart resultat kræver en række behandlinger, og din hud er ekstra følsom over for sol i den periode – så sørg for, at der ikke venter en badeferie ugen efter.

DERHJEMME

Takket være et øget fokus på området gennem de seneste par år – og især på grund af Østens besættelse af ensartet hud – er kosmetikbranchen blevet rigtig god til at lave lysnende cremer, der rent faktisk virker. Gå efter ingredienser som retinol (A-vitamin), C-vitamin og salicylsyre (BHA), der alle har en lysnende effekt, og du får de 11 bedste her.