Sådan slipper du af med hård hud

Der er flere forskellige ting du kan gøre for at skifte den hårde hud ud med bløde fødder. Den nemmeste måde er at file den hårde hud væk, men det er vigtigt, at du ikke filer eller sliber for meget, da det som før nævnt kan have modsat effekt og danne mere hård hud.

Den blideste, men stadig en effektiv metode til at fjerne den hårde hud på, er med naturstenen pimpsten. Den er blid nok til at kunne bruges hver dag. Husk altid at gøre pimpstenen våd inden du bruger den. Du kan også vælge en keramisk fodfil eller en fodfil med carborundum, der næsten kan føles som mildt sandpapir. Begge disse typer fodfile er skånsomme og effektive.

Slib fødderne efter badet, hvor huden er blødet op. Eller sæt 15-20 minutter af til et fodbad inden du sliber. Kom salt i fodbadet, meget gerne epsom, der virker detoxende.