Philines skønne trylleprodukt til 49 kr.

"anti-bumse-tip!

Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, før jeg stødte på dem her eller jo, det ved jeg faktisk godt: Der pillede jeg, og vågnede op til en fem gange så stor bums dagen efter. Men hvis jeg ser en bums, der er på vej - så sætter jeg med det samme et pimple-plaster på. Og den er seriøst væk næste morgen. VIDUNDERmiddel! Gid de her havde fandtes, da jeg var yngre. Måske gjorde de, men jeg blev i hvert fald ikke klar over det før fornylig."

Cosrx

Acne Pimple Master Patch

49 kr.