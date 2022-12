Sig farvel til tørre læber – hele vinteren

Døjer du med ekstra tørre, eller ligefrem sprukne, læber har du brug for mere end bare en almindelig læbepomade. Huden på læberne er tyndere end i resten af ansigtet, og derfor er de også mere udsatte i kulden. Præcis ligesom de er mere udsatte på en badeferie om sommeren – og mange glemmer at passe ekstra på læberne, lige indtil problemet altså opstår.

Vidste du

...at huden på læberne udtørrer 10 gange hurtigere end den i ansigtet og på kroppen af den simple årsag, at læberne ikke har oliekirtler? Og vejret er bestemt ikke det eneste, der har indflydelse på dine læber. Hvad du drikker kan også have betydning for dine læbers tilstand – eksempelvis dehydrerer kaffe og alkohol dine læber. Har du mulighed for det, kan det derfor være en god ide at bruge et sugerør. Er du i underskud af vitamin B eller jern kan dette også være med til at give dig sprukne eller ekstra tørre læber.

Gør det til vane at læse ingredienslisten

Det kan være svært at navigere i ingredienslister, men nogle af de vigtigste ingredienser du skal gå en pæn bue udenom, hvis du døjer med sprukne eller altid tørre læber, er kamfer, menthol, citrus, eucalyptus, pebermynte, lanolin og parfume.

Kig i stedet efter sheabutter, hampefrøolie, petrolatum (det er det du finder i vaseline), mineralske olier og produkter med ceramider og peptider, der alle er gode til at beskytte den sarte hud. Når først skaden er sket, har du brug for al den reparerende fugt og beskyttelse, du kan få, og her er produkter med essentielle olier fra lavendel, mandel, rose geranium, camellia samt vitamin E blandt de bedste.

Nedenfor har vi listet fire af de bedste produkter, der giver dig de bløde læber tilbage.