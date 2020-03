Hjemmetræning: 5 effektive øvelser, du nemt kan lave derhjemme

Finder du det mere overskueligt at træne uden digitale hjælpemidler, kan du også følge dette program, som kun kræver et kvarter om dagen. Variér træningen fra dag til dag, så du skifter mellem at fokusere på styrke og puls.

Styrketræning på lige dage

Start med at varme op i fem minutter ved for eksempel at hoppe på stedet eller lave sprællemænd, og gå så i gang med følgende øvelser de næste ti minutter.

Armstrækkere, squats, kropshævninger (læg dig under et bord, og hiv dig op til bordpladen), lunges og mavebøjninger.

Hver øvelse laves i 45 sekunder, hvorefter du hviler i 15 sekunder og skifter til den næste.

Konditræning på ulige dage

Start med at varme kroppen op i fem minutters tid ved for eksempel at løbe på stedet i et roligt tempo.

Træn nu kondien intensivt i ti minutter ved at gøre følgende: Løb på stedet med høje knæløftninger, sjipning eller englehop/burpees.

Hold ti sekunders pause mellem hvert sprint. Efter otte sprint, hviler du et minut, inden du igen snupper otte sprint.