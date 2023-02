Chefredaktøren anbefaler: Marathon biograffilmen du ikke må gå glip af

Har du nogensinde været i biografen i 280 minutter – for at se én film, that is. Costumes chefredaktør havde ikke prøvet det før – men det viste sig sagtens at kunne lade sig gøre. Specielt når filmen er spækket med smukke billeder og intens stemning som storværket Den Milde Smerte viste sig at være.