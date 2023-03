Her finder du den bedste kardemommesnurre

Der er næsten gået sport i at gå på bagerier, og det bugner på Instagram med madprofiler, der prøver alt fra den bedste bolle med ost til en kanelsnurre. En af redaktionens favoritter er kardemummesnurren, så vi har slået hovederne (og vores smagsløg) sammen og fundet ud af, hvor du kan finde den bedste af slagsen.

Du har sikkert allerede hørt om bageriet Juno, som tidligere har fået et ry for at have byens bedste kardemummesnurre, men her på redaktionen har vi fundet en anden favorit, som vi nu glædeligt deler med dig. Måske du allerede kender stedet, men hvis skal du finde den bedste kardemommesnurre, må du forbi Refshaleøens Lille Bakery. Her finder du en kardemommesnurre, som både er saftig, sprød og fuld af smag.

Udover at stedet laver en fantastisk kardemommesnurre, har de også en masse andet lækkert bagværk og små retter, som du kan nyde inde i deres rustikke lagerbygning – eller ude på deres terrasse, når solen er fremme.