Her finder du den ultimative chokoladecroissant

If it ain't broke, don't fix it

Der er mange fremragende bud på croissanter fyldt med alverdens cremer i forskellige smagsvarianter – og der hersker vist ingen tvivl om, at mange af de nytilkomne bagerier kommer med kyndige bud på forskelligt slags bagværk. Tidligere på året åbnede det nye bageri, Skipper bageri, blandt andet, og bød på formidabelt surdejsbrød og kager der fik mundvandet til at løbe.

København bugner generelt af gode bagerforretninger, men når det gælder croissanter med fyld så helliger vi os dog til croissanterne fra ét helt bestemt bageri – nemlig den ældre kending Andersen&Maillard.

Deres chokoladecroissant rummer stort set mere chokolade end croissant – og vi klager bestemt ikke. Generelt kan croissanterne snyde en smule, fordi de ikke bliver serveret i den klassiske form. Chokoladecroissanten serveres i noget, der minder om en muffinform imens pistacie- og hasselnøddecroissanten er firkantede.

Efter vores mening er det udfordrende at finde noget, der lever op til chokoladecroissanten fra Andersen&Maillard – så skulle det lige være deres firkantede croissanter med hasselnød og pistacie. De er en tand lettere, hvis man er typen, der ikke kan spise store mængder chokolade (hvis altså den type eksisterer).