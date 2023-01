Matador-mor Lise Nørgaard kæmpede for ligestilling klædt i Chanel

Journalist, forfatter, foredragsholder, redaktør og meget, meget mere. Lise Nørgaard er søndag aften gået bort i en alder af 105 år. Det oplyser familien mandag 2. januar 2023.

Lise Nørgaard blev født 14. juni 1917 og har haft en lang karriere, der har haft en enorm betydning på den danske kuturscene. Hun er særligt kendt for at være moder til den ikoniske TV-serie Matador og medforfatter til afsnit af Huset på Christianshavn, som på mange måder har beriget den danske kulturarv.

Ligestilling har siden 1930'erne stået højt på Lises dagsorden, hvor ligeløn, kvinders stemmeret og fri abort særligt har været fremtrædende i hendes journalistiske arbejde. Hun har gennem sin karriere både arbejdet på Politikken, ugebladet Hjemmet og Berlingske.

Humor har i mange år været et særpræget kendetegn, og hendes humoristiske referencer og citater kommer blandt andet til udtryk i Matador, hvor finurlige og kække bemærkninger blev skrevet ind i historien – eksempelvis når Fru Fernando Møghe siger 'Kan han så få hænderne væk, svinske mandperson', eller når Laura febrilsk udtaler 'Har du mandfolk på værelset!'.

Selv har hun i 2017 udtalt til Berlingske: "Der er én ting, der er værre end at være kedelig. Det er at være umorsom". Humoren var altså generelt definerende og vigtig for Lise Nørgaards måde at udtrykke sig på – både filmisk og skriftligt.

Vi vil huske Lise Nørgaard for hendes arbejde med ligestilling, hendes fantastiske værker og hendes altid upåklagelige og velklædte fremtræden.

Lise Nørgaard levede fra 14. juni 1917 og frem til 1. januar 2023.

Æret være hendes minde.