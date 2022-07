7 små kulinariske perler i Danmark, du skal kende

Hunger du efter en solid kop kaffe eller en velsmagende mad, næste gang du er i nærheden af Sønderborg, bør du svinge forbi Kislings. På caféen er en kop kaffe ikke bare en kop kaffe – de besøger nemlig årligt forskellige farme, som de køber kaffer fra, for at få bedst muligt kendskab til alle dele af dyrkningen og fermenteringen, ligesom de selv udvikler alle deres risteprofiler. Til kaffen kan du nyde en simpel, men lækker morgenmad bestående af eksempelvis en surdejsbolle med ost, blødkogt æg og en croissant – og til frokost kan du sætte tænderne i lækre madder med eksempelvis tunmousse, kartoffel, æggesalat, rejer eller laks. Sørg for at få en plads i gårdhaven, som du finder bagerst i caféen, hvor grønne planter og loungemøbler er med til at danne rammen om en hyggelig stund.

Adresse: Perlegade 49, 6400 Sønderborg

