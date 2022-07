Hotel D'Angleterres eget konditori Maison er hurtigt blevet populært med blandt andet de virkelig fine minikager i flotte farver og former. Udover flot kagekunst tilbyder konditoriet også eftermiddagste, fyldte chokolader og et glas bobler til kagen. Det lyserøde konditori, der udgør et af byens bedste, ligger i forlængelse af hotellet midt på Kongens Nytorv i Indre By og er ideelt, hvis du mangler et centralt solspot til at hvile benene.

Adresse: Østergade 2, 1100 Copenhagen K

