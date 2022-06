Et af Københavns nyere – og bestemt mere fotograferede – spisesteder må utvivlsomt være Esmée i Indre by. Den franske restaurant har fået god medvind, hvilket må siges at være mere end i orden, når man har retter som pasta med hummer, franske hvide asparges med vagtelæg og mandelmousse, grillede lammechops og ceviche på hamachi på menukortet. Husk dog også at gøre plads til restaurantens populære (og fotogene) soft ice. Med sin lyse, eksklusive indretning med tunge marmorborde og velourlænestole er der bestemt kræset for æstetikken hos Esmée, og det afspejler sig i såvel den smukt anrettede mad og det brede udvalg af lækre glasvine, der giver rig mulighed for at prøve lidt af hvert af de gyldne dråber.

Adresse: Kongens Nytorv 8, 1050 København K

Læs mere her.