Maria Kaas: Her spiser jeg om sommeren i Århus

Hvad er din bedste restaurantanbefaling, hvis man holder ferie i det danske sommerland?

"Jeg kunne vælge mange steder og byer, men hvis man kommer forbi Århus, er Latinerkvarteret et besøg værd. Her findes byens bedste shoppegader og lækre spisesteder, og hvis man er til totalt lowkey stemning, så skal man besøge spisestedet Kolo. De har et dejligt spot udenfor (og de fineste omgivelser indenfor). Her summer af byens liv, og på en varm sommeraften er du garanteret god stemning. I gaden ligger også Ganni og S.T. Valentin, hvis I vil slå jeres besøg sammen med en shoppetur.”

Hvornår kom du på Kolo første gang?

"Kolo er forholdsvist ny for mig. Jeg har for vane at besøge de samme steder, så jeg nyder virkelig at have fundet et 'nyt' lille spot. Stemningen er altid god, og personalet er super søde. Desuden er de skarpe på naturvin, maden laves ud fra det, der er i sæson, og så har de en vanvittigt god cider.”