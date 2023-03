Restauranter der tilbyder mere end en gastronomisk oplevelse

Alchemist

På Alchemist går kunst og gastronomi hånd i hånd. Restauranten er drevet af Rasmus Munk, der dagligt står ved roret i køkkenet og ved idébordet. Hvis man blot kender en smule til Alchemist, er man måske allerede klar over, at de er blandt de dygtigste i verden til at skabe rammerne for den sanselige gastronomiske oplevelse.

Hele den sanselige oplevelse, som Alchemist danner rammer for, starter allerede ved din ankomst. Bag den store massive messing dør, der mest af alt minder om noget fra Harry Potter, venter dig en holisitisk oplevelse, som byder på 50 'indtryk' / madoplevelser.

Alchemist må siges at være en gastronomisk og sanselig højborg, og har med sine to michelin-stjerner formået at skrive sig selv på verdenskortet. Tankesættet bag hele oplevelsen er dybere, end de råvarer du får serveret. Der arbejdes ud fra et tankesæt, hvor sanseligheden i høj grad udfordres.

Priserne finder du her.

ALCHEMIST

Refshalevej 173C

1432 København K