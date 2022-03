Restaurant No. 2 har til huse på Christianshavn med udsigt til Den sorte diamant og Københavns havn, broer og tårne. No. 2 er søsterrestaurant til den anmelderroste restaurant AOC, og det siges, at restauranten har den samme kompromisløse tilgang til råvarer, smag og vinkort. For ud over en fantastisk udsigt er restaurant No. 2 også kendt for fransk mad i særklasse og et vinkort, der matcher menukortets retter. Er du til lækker tatar, lam eller hjemmelavet is, så er No. 2 stedet, du skal besøge, og er du vegetar, har restauranten også en menu dertil.

Adresse: Nicolai Eigtveds Gade 32, 1402 København K

Læs mere her.