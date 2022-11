Skipper bageri byder på surdej og kager

Der ligger efterhånden rigtig mange bagerier i København, men der er tilsyneladende altid plads til et til og Skipper Bageri på Østerbro er ingen undtagelse. Lokalet er enkelt, men hyggeligt og med et par siddepladser, så du kan nyde din kaffe og brød i butikken. Derudover kan du købe forskellige specialiteter.

Signaturbrødet hedder selvfølgelig Skipperbrød og er et fyldigt surdejsbrød, der passer perfekt til morgenbordet med smør og ost. Vi kunne dog ikke nære os for også at købe nogle af de utrolig fristende kager med til vores fællesmorgenmad på redaktionen, og de fik hurtigt ben at gå på. Vi fik både kardemommesnurrer, pistacie-croissanter og sæsonens wienerbrød med æble, som ikke har noget andet navn end det. Må vi anbefale, at de kaldes 'Skipperens gode øje'?

Skipper Bageri ligger på Østerbrogade 103. Prisniveauet er også københavnsk: Skipperbrød til 55 kr. og kager fra 28-38 kr. Men lækkert er det...