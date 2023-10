Spis på et udvalg af de mest hypede restauranter i København til særpris

Lækre restauranter til lækre priser. Det er igen tid til madfestivalen Days of tasting i København. Er der en af restauranterne du endnu ikke har prøvet, så er det måske nu du skal slå til.

Hotte restauranter til spotpris. Days of tasting er tilbage og alle smagsoplevelserne kan opleves fra fra d. 13 oktober og 14 dage frem.

Konceptet byder på 18 smagfulde restauranter, som giver en sublim mulighed for at opleve nye smage og råvarer. Det store udvalg af restauranter giver anledning til at kunne udforske smagsoplevelser på en bred vifte af byens mest populære restauranter.

Restauranterne byder hver især på deres egen unikke menu, der går ud fra 3 prisklasser: 350, 450 og 500 kroner per menu.

Du kan købe lige så mange billetter, som du har lyst til. Du skal dog være opmærksom på, at nogle af restauranterne har begrænsninger grundet antallet af borde og mulige pladser.