To Sultne Piger anbefaler: "En virkelig god bælle-gløgg"

Vi er vilde med to sultne pigers måde at tilgå restaurations-verdenen på, og hvem vil ikke gerne have en anbefaling fra to de sultne sjæle selv?. Det vil vi, så vi har spurgt dem om nogle af sæsonens relevant steder. I denne uge skal vi drikke gløgg!

"Where to start, vi går jo ind i sæsonen for varme drikke, og hvem har ikke brug for en lille alko top-up, når vejret er så dødssygt. Pige 1 har faktisk allerede fået sit første glas gløgg i Tivoli (selvfølgelig) og den var lige så overpriced og lav procent-holdig, som den plejer.

Hviids Vinstue - come on, its a classic for a reason. Drik kun ét glas, da den er virkelig potent. Perfekt til post (eller pre) juleshopping - men pas på de dødbringende rosiner!

Café Halvvejen i Krystalgade serverer en virkelig god bælle-gløgg og value for money æbleskiver on the side til den nette sum af 55 kroner, hvis da ikke der er gået inflation i biksen, siden sidst vi var forbi.

Jernbanecaféen plejer at pynte solidt op (og i år er ingen undtagelse) og deres gløgg bonger ud på både styrke og appelsinsmag - og kæmpe pluspoint for at servere hjemmebagte pebernødder - fed vibe!

Skal der være rich bitch vibes så er d’Angle the place to be <3"