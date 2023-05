Vi forudser: Dette nye spisested bliver Nørrebros hippeste sommerspot

Vi forudser, at deres nyeste skud på stammen, restaurant Cleo, bliver sommerens hotteste spisested – naturlige vine, cocktails under 100 kroner og otte retter for 375 kroner. What's not to like.

Beliggenheden bliver i øvrigt sublim, da restauranten indvies på Rantzausgade på Nørrebro, som de seneste par år har været i rivende udvikling med hyggelige spisesteder og kaffebarer akkompagneret af vinbarer på Griffenfeldsgade. Derfor spår vi også, at det bliver et vaskeægte ’babe place’, som To Sultne Piger ville kalde det.