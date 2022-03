Terroiristen på Nørrebro er ikke blot en populær lokation for lokale naturvinselskere. De har også erfaring inden for vinsmagninger – uden at være snobbede omkring vinen. Vinsmagningerne programlægges individuelt i samarbejde med folkene hos Terroiristen, hvor der tages højde for vinkendskab, budget, ønsker om servering under smagningen og antal af deltagere. Dog skal en gruppe som oftest bestå af mellem 8 til 22 deltagere, og så anbefales det, at der rammesættes et tema for vinsmagningen eksempelvis med fokus på italienske vine, bestemte druer eller andet. Stedet afholder desuden åben vinsmagning for begyndere, hvor du kan få udførlig grundviden om vine.

Pris: Prisen er baseret på betaling af de åbnede flasker og varierer alt efter tema, deltagerantal og evt. madservering.

Varighed: varierer efter ønske

Sted: Jægersborggade 52, 2200 København N

Læs mere her.