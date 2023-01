Denne øjencreme holder tørhedslinjerne langt væk

Huden omkring øjnene er tyndere end i resten af ansigtet, hvilket også er en af grundene til, at din hud her hurtigere tørrer ud – og det kan resultere i tørhedslinjer. Sørg for at drikke masser af vand, så du også fugter indefra – og så er en ultra-fugtgivende øjencreme et must.

Bestselleren fra Kiehl's, Creamy Eye Treatment, booster og hjælper huden med at holde på fugten i de udsatte øjenomgivelser. Som navnet afslører indeholder den avokado – nærmere bestemt avokadoolie – og derudover blandt andet sheasmør og antioxidanten beta-karoten. Den er mild nok til at kunne bruges af alle hudtyper, og hvis du bruger mange timer foran en skærm til daglig, beskytter den også mod udtørring fra det blå lys.