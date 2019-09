De senere år har Vestens skønhedsbranche set ud over egne grænser og ladet sig inspirere af hele verdens forskønnende traditioner. Et af de bedste kendte eksempler er Koreas K-beauty, der blandt andet har givet os sheetmasker og BB-creams, men nu er fokus rettet mod et andet kontinent: Afrika.

Marokko har åbnet vores øjne for arganolien, og nu er turen kommet til Somalia og krydderiet qasil, der både skulle give smuk hud og sundere hår.