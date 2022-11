Plant din eyeliner

Firmaet Sprout blev verdenskendt, da Michelle Obama valgte deres plantbare blyant i promoveringen af sin bog 'Becoming' i 2018, og siden har firmet solgt over 50 mio blyanter verden over. Nu er turen kommet til at lave plantbar makeup i form af tre forskellige øjenblyanter - en sort og en brun eyeliner samt en brun brynblyant, som du kan købe enkeltvis eller som sæt.

Blyanterne er certificert via AllergyCertified og produceret i EU af bæredygtigt træ, hvorefter de er håndsamlet, så altså både hud- og miljøvenlige.

De indkasplede frø er fra vilde blomster, som spirer indenfor 1-2 uger, efter de er plantet, hvis du altså husker at give dem både lys og vand (se vejledning længere nede).

Men brug dem lige som makeup i et års tid først, så får både du og miljøet mest ud af dem.