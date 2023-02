Dette budgetvenlige serum bør alle have

Stjerneingrediensen hos apotekermærket A-derma er og har altid været havre, nærmere bestemt rhealba-havren. Plantesaften har nemlig en fantastisk evne til at berolige, fugte og styrke hudbarrieren, der er alfa og omega for en velfungerende hud. Netop for at sikre den bedste effekt er det de helt spæde kimplanter fra havren, der bruges – det er nemlig her, koncentrationenen af de aktive stoffer er størst. Så er det på plads.

Udover havre er der i den nye Hyalu 3-in-1 serum fra A-dermas Biology-serie ligeledes tilsat mælkebøtteekstrakt, der beskytter huden mod forurening, samt 1% hyaluronsyre, der binder fugten i huden – og som gør, at huden med det samme vil se mere fyldig ud. Her er ingen duft eller æteriske olier tilsat, og serummet kan bruges på selv den mest sensitive hud. Også omkring dine øjne.

Den beroligende effekt er ikke til at tage fejl af. "Hvis du kender til den der lidt sviende fornemmelse, som ofte følger med til det at have en sensitiv hud – og som hos mange trigges af vinterkulden, sol eller skærmen – så er jeg ret overbevist om, at du vil elske dette serum. Det beroligerer og lindrer nemlig huden med det samme. Og så er jeg ret begejstret over, at serummet med det samme mindsker fine linjer og i det hele taget gør huden mere plump at se på – og det er altså en øjeblikkelig effekt. Kom den på under din creme, og fyld endelig bare op ved behov i løbet af dagen." Siger Costumes skønhedsredaktør Marie Hindkær.