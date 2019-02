Hypet hårredskab tager internettet med storm

Med Airwrap styler skal du blot sætte styleren hen til den sektion hår, du vil krølle, tænde styleren, og så vil den selv suge håret rundt om sig. Hold den der i ti sekunder, slip knappen, og så slipper håret selv styleren og falder ned som en fin krølle. Den kan også bruges i fugtigt hår, hvilket er tidsbesparende, da du ikke først skal tørre håret fuldstændigt tørt og så style.

Costumes skønhedsredaktør, Marie Alkestrup, har testet styleren, og hun tilslutter sig koret af begejstrede brugere:

“Den er simpelthen så nem og hurtig at bruge. Det tager ikke meget mere end fem minutter at lave bølger i håret, hvilket betyder, at jeg nu kan nå at style håret, inden jeg går ud af døren om morgenen. Det er aldrig sket før, da jeg hverken har haft tid, tålmodighed – eller evnerne til at forsøge at krølle håret med et almindeligt krøllejern eller en rundbørste og føntørrer.”