Danmarks bedste drag queen teamer op med Dior

“Når jeg, som female impersonator, skal sælge illusionen om en smuk kvinde, er materialer, produktvalg og detaljer i skarpt fokus. Mine forberedelser kræver en stabil kvalitet, der leverer hver gang og som jeg kan stole på – helt indtil tæppefald,” fortæller Tinus, og fortsætter:

“Takket være Dior Backstages unikke og højtpigmenterede produkter, føler jeg mig sikker på, at min illusion ikke brister, før jeg selv fjerner den. Det giver mig en ro i maven, der gør, at jeg kan fokusere 100 procent på min optræden og mit publikum.”

I samarbejde med Dior inviterer Tinus dig backstage i to nye videoer, hvor han gør sig klar til et af sine storslåede shows. Se med her: