Dansk app giver dig de bedste skønhedsanbefalinger

De bedste skønhedsanbefalinger får du fra én, som rent faktisk bruger produktet, og mund-til-mund tips og tricks. Dette benytter den nylancerede app MyBeautyGuide sig af. Således sikrer appens brugere sig autentiske anbefalinger samtidigt med, at man som medlem får adgang til en lang række fordele.

I MyBeautyGuide anmelder brugerne af appen skønhedsprodukter, som de har testet, og guider desuden til, hvordan produkterne fungerer bedst for dem. Det er derfor let at finde anmeldelser på lige præcis det skønhedsprodukt, du har i tankerne, eller finde inspiration til nye, spændende produkter.