Denne solcreme er anmeldernes favorit for 5. år i træk

Det er typisk mere udfordrende at købe hudpleje end eksempelvis tøj, da man ikke kan vurdere et produkt blot ved at se på det. Men så er det jo heldigt, at der findes anmeldelser af uafhængige organisationer, der har gjort forarbejdet for dig og testet alverdens skønhedsprodukter.

Consumer Reports er en af de organisationer, der handler i kundernes interesse. Hvert år lancerer de en stor test af solcremer, hvor én solcreme for femte år i træk scorer topkarakterer for dens evne til at beskytte og samtidig føles let på huden: Anthelios fra La Roche-Posay