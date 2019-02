Det nye serum, der bliver solgt hvert minut

Sælges hvert minut

Lige nu er amerikanere vilde med et meget prisvenligt serum, som er så populært, at der sælges et i minuttet. Det er L’Oréal, som står bag det ombejlede produkt ved navn Revitalift derm intensives hyaluronic acid facial serum. Serummet har kun været i de amerikanske butikker siden start januar, men er allerede det bedst sælgende serum i følge Allure.com. Det koster omkring 160 kroner, og indeholder den ene ingrediens, som passer til alle hudtyper: Hyaluronsyre.

Det er en ingrediens, vi før har fremhævet, da det har en unik evne til at binde vand i huden, og kan binde op til 1.000 gange sin egen vægt. Det gør, at hyaluronsyre både hjælper din hud med at suge fugt til sig og holde på det, så de små tørre linjer fyldes ud. Effekten fra hyaluronsyre kan ses på huden med det samme, og det er formentligt også derfor, at dette serum allerede er blevet så efterspurgt.