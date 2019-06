Dette brynprodukt bliver solgt hvert 32. sekund

Hypen omkring det amerikanske skønhedsmærke Glossier er næppe gået din næse forbi.

Glossiers grundlægger, Emily Weiss, har med sit lyserøde og lettilgængelige univers formået at skabe et helt skønhedsimperium, hvilket især ses på salgstallet af et helt bestemt produkt.

I 2015 introducerede Glossier brynværktøjet Boy brow, der hurtigt blev mærkets bedst sælgende produkt og tilnærmelsesvist har opnået kultstatus. Brynproduktet er blevet så populært, at der sælges to Boy brow hvert 32. sekund på verdensplan, skriver Glossier i en pressemeddelelse.

Boy brow indeholder en cremet voksformular, der former og tykner dine øjenbryn, uden at få brynhårene til at føles stive eller unaturlige, og produktet kommer både i en transparent version samt i forskellige nuancer af blond, brun og sort.