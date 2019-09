Du kan få farvet dine bryn gratis hele september

Tilbuddet gælder fra i dag 1. september og måneden ud, hvor du kan få farvet brynene gratis i Benefits populære Brow Barer.

Farvning er en af Benefits mest eftertragtede behandlinger, da den markerer brynene og samtidigt får dem til at syne fyldigere, og mærkets eksperter står klar til at hjælpe dig med at finde dit perfekte farvematch.

Book din tid hos den nærmeste Benefit Brow Bar, som findes i alle landets Sephora-butikker.

Find din nærmeste Brow Bar her.