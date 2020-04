Ekspertrådgivning hjemme hos dig

Rudolph Care, der er kendt for sine bæredygtige skønhedsprodukter, slår nu et slag for, at det stadig er vigtigt at huske på at forkæle sig selv.

Og når vi ikke kan komme til skønhedseksperterne, må skønhedseksperterne komme hjem til os.

Derfor har skønhedsbrandet nu lanceret Rudolph Care video-sessions, hvor du kan få personlig pleje og vejledning – på afstand.

Her tilbyder de online ekspertrådgivning om skønhed, hud og pleje direkte hjemme i stuerne. Og du kan enten booke en session alene eller samle dine veninder til en hjemmespa-videokonference.

Skynd dig ind og book en session til lidt selvomsorg og forkælelse her.