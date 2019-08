Er du fan af Glossier? Nu er mærket klar med merchandise

Da Emily Weiss lancerede Glossier i 2014 som en videreførelse af sin succesfulde skønhedsblog Into the Gloss, var ingen forberedte på, at et globalt fænomen var ved at tage form.

Med overkommelige priser, alsidige produkter og en markedsføring, der først og fremmest bygger på brugerinddragelse, har Glossier opbygget en solid og utrolig engageret fanskare – og det kan ses på salgstallene. Eksempelvis bliver mærkets mest populære produkt, Boy brow, solgt hvert 32. sekund.