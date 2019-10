Glossiers nye produkt bliver hypet overalt, men virker det?

Hvad er Futuredew?

Futuredew er et produkt til dig, der elsker dewy hud. Dewy hud er den gennemfugtede glød, du får efter at have brugt serum, olie og strategisk placeret highlighter på kindben og næseryg. Desværre vil det velfugtede skær ofte fortage sig i løbet af dagen, når lagene af produkter fordamper eller absorberes af din hud.

Her kommer Futuredew ind i billedet. Produktet evner som en innovativ hybrid af makeup og hudpleje at fugte ligesom et serum, samtidigt med at din hud får vedvarende glans i form af de glimtende mineraler, du normalt finder i en highlighter.