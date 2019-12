Less er et forholdsvist nyt mærke, som jeg – og alle andre med hang til minimalistisk emballage og ditto produktsortiment – er blevet begejstret for. Har du en forkærlighed for overskuelige skønhedsrutiner med få produkter baseret på naturlige ingredienser, er det tyske mærke nok også noget for dig. Prøv for eksempel deres Face oil for dry skin, som takket være jojoba-, avocado- og hampolie hjælper den tørre vinterhud.

Face oil for dry skin, Less ca. 485 kr.