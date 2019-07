Internettets nye mirakelkur mod mørke rande

Ny mirakelkur?

På trods af hypen skal man nok ikke forvente et mirakel, da der som bekendt er mange forskellige årsager til mørke rande. Derfor skal du først forsøge at finde grunden bag dine mørke rande. Er det eksempelvis mangel på væske, vil det nok i højere grad hjælpe at drikke mere vand end at smøre med mandelolie. Til gengæld vil det ikke skade at styrke huden, da en spændstig og tættere hud under øjnene vil dæmpe synligheden af de mørke blodkar, uanset grunden bag deres fremkomst.

Sådan gør du

Vil du selv prøve mandeloliens effekt, skal du smøre under øjnene morgen og aften med en enkelt dråbe økologisk mandelolie. Vil du gå mere videnskabeligt til værks, kan du også lave dit eget eksperiment og kun smøre under det ene øje. Gør det i to uger, og sammenlign dernæst med det andet øje for at se, om internettets nye favorit rent faktisk også dæmper dine mørke halvmåner.