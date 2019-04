Kendall Jenner joiner beautybranchen med skør lancering

Kendall Jenner har slået pjalterne sammen med det veganske mundhygiejne-mærke Moon, der har base i Los Angeles. Ifølge Harper’s Bazaar har Kendall for første gang været med til at skabe et produkt, en såkaldt whitening pen, som skal gøre tænder hvidere.

I en video på Moons Instagram fortæller supermodellen:

“En af de mange cool ting ved Moon er, at jeg synes hele idéen er virkelig chic, og du er ikke bange for at have den (pennen, red.) fremme.”

Produktet er designet med en lille pensel og indeholder blandt andet lysreflekterende partikler, carbamidperoxid, afblegende jordbærekstrakt og vanilje-mintsmag.

Selvom det kun var et spørgsmål om tid, før Kendall Jenner begyndte at lancere egne produkter, havde vi i højere grad regnet med parfumer i feminine flakoner eller farverige lipkits i samarbejde med lillesøster Kylie.

Hvis du drømmer om Hollywood-hvide bisser, kan du finde Jenners afblegningspen på Moonoralcare.com.