Hertuginden af Sussex overraskede også med sit valg af neglelak, der adskiller sig markant fra de mere klassiske nuancer, vi typisk ser på Kongehusets kvindelige medlemmer. Meghan Markle bar en sort neglelak, som matchede den sorte Givenchy-kjole, og således stadfæstede hertuginden endnu en gang, at hun ikke er bange for at afvige fra den royale protokol.

Meghan Markle bærer ofte jakkesæt i stedet for kjoler, sneakers frem for stiletter, og inkorporerer flere af tidens tendenser i sin stil for at skabe et mindre poleret look.

Hvis du også vil afprøve nogle nye look denne sæson, hvorfor så ikke skifte de typiske røde julenuancer ud med en mørk farve?