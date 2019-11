... og hvid. Coco Chanel mente, at sort og hvid er den perfekte duo. Det er svært ikke at give hende ret efter at have set Chanels nye makeupkollektion, der hylder monokrom elegance. Kollektionens emballager gemmer blandt andet på betagende øjenskygger – min favorit er den snehvide Carte blanche, som giver øjenlågene et transparent glimmerslør.

Ombre premiere top coat i penombre 327, Chanel hos Matas.dk 300 kr. // Ombre premiere top coat i carte blanche 317, Chanel hos Matas.dk 300 kr. // Les 4 ombres modern glamour 334, Chanel hos Matas.dk 430 kr.