Måneformørkelse

Olie, kul og den smukkeste flakon er nøgleordene for Raaw By Trices nye ansigtsrens Black moon drops, der for mig er indbegrebet af ægte hverdagsluksus. Ansigtet renses fri for dagens skidt og makeup med ti til 15 sorte dråber olie, der masseres ind i huden og vaskes af med vand eller en opvredet musselinklud.

Black moon drops, RAAW by Trice hos Magasin.dk 375 kr.