Væk med mørke rande: Nyt øjenserum lysner og opstrammer

“Kobberfarvet øjenskygge er et sikkert festhit, fordi det giver det smukkeste spil til øjnene uanset øjenfarve og hudtone.

& Other Stories' nye palet giver rig mulighed for at prøve den flotte farve af med flere kobberfarvede øjenskygger, der changerer i alt fra varm guld til glimtende rosa.”

Botanic nine, & Other Stories 235 kr.