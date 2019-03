Zalando åbner storslået skønhedsunivers

Zalando er kendt for sit bugnende udvalg af tøj, sko og accessories. Nu tilføjer den tyske webshop endnu en kategori til sortimentet: Skønhed.

Således kan du fra dags dato shoppe beautyprodukter hos Zalando, og der er allerede mere end 6.000 forskellige produkter at vælge imellem.

“Med lanceringen af Zalando Beauty tager vi det næste skridt i retning mod at blive den foretrukne platform for mode- og livsstilsprodukter i Norden. Vi vil gøre det let for vores kunder at udtrykke deres stil og individualitet, og Zalando Beauty er en naturlig forlængelse af dette,” siger David Hejgaard, Regional Lead Nordics hos Zalando, i forbindelse med lanceringen.

Zalando Beauty inkluderer både makeup og plejeprodukter fra en lang række velkendte mærker, heriblandt M.A.C, Estée Lauder, L’Oréal og Clinique.