5 stærke fortællinger, du skal læse i din vinterferie

1. Indblik i et venskab

Ud over at være en fransk feminist og filosof, har Simone de Beauvoir også skrevet en fin roman om venskab. I De uadskillelige følger vi det specielle venskab mellem Sylvie og André. Selvom pigernes relation er tæt, lider deres forhold under Andrés stormfulde temperament og hendes mange forelskelser, som står i vejen for Sylvies intentioner om at kæmpe for sin frihed, selvstændighed og tidens mange regler og restriktioner.

Bogen åbner for et unikt indblik i Beauvoirs egen barndom, da det er en autobiografisk fortælling, som er fundet af hendes familie lang tid efter, hun gik bort. Bogen er en smuk fortælling om kærlighed – både den arrangerede og den forbudte slags under tidens normer iblandet en rørende historie om tab og venskab.

De uadskillelige af Simone de Beauvoir, ca. 200 kr. hos Bog-ide.dk