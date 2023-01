Kom til gratis kunstfest hos Kunsthal Charlottenborg

Navne på de udstillende kunstnere og kunstnergrupper

Solveig Aalberg (NO), Anders Aarvik (DK), Emil Alenius (DK), Marcus Trappaud Bjørn (DK), Adam Bloch (DK), Yasmina Derradj (DK/DZ), Ash Garwood (US/AU), gruppe-aja (DK), Siri Hammarén (SE), Lene Harbo (DK), Maria Hardin (US/SE), Helen Haskakis (SE), Torkild Helland Kleppe (NO), Laurits Honoré Rønne (DK), Jan Ijäs (FI), Yasmin Jalilian (DK), Ria Albano (BR/DK), Flemming Jensen (DK), Ebba Johansson (SE), Iida Jonsson/Ssi Saarinen/Ona Julija Lukas Steponaityte (FI,FI,LT), Mads Juel (DK), Carl Lützen (DK), Amalia Melchior Hyldahl (DK), Bjørg Dyg Nielsen (DK), Ivan Nylander (SE), Theodor Nymark (DK), Studerende fra Det Kongelige Danske Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur, kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur: Philip Alexander Antons (DK), Nina Ballegaard (DK), Nomi Ancher Bekker (DK), Frederik Bergan (NO), Anne Louise Bjerre (DK), Malin Eva Katarina Eliasson (DK), Anna Fogh (DK), Esther Kristine Fröhlich (DK), Kajsa Gustafsson (SE), Marcus Alexander Bøhmer Hornslien (NO), Mads Vagn Jacobsen (DK), Jonathan Carl Jensen (DK), Ane Bella Sjøsten Panholm (DK), Rose Bygholm Risager (DK), Clara Sabel (SE), Anna Eglite Sørensen (DK), Anne Marie Stahl (DK), Magnus Johan Storgaard (DK), Torjus Tenge (NO) og Tobias Uldahl Thomsen (DK), samt undervisere: Rikke Sandbugt (NO), Høgni Hansen (DK) og Thomas Knud Gunnersen Harboe (DK), n.o work (JP), Signe Ralkov (DK), Nicklas Randau (SE), Sophie Søborg Mosbæk (DK), Jørn Hulgaard Sørensen (DK), Ihsan Saad Ihsan Tahir (DK), Meri Toivanen (FI), Jelena Lilija Kimsdotter Vänts (SE) & Frej Volander (DK)